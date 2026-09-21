MP pede informações sobre morte de soldado da PMDF em treinamento

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pediu informações ao Comando-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) sobre a morte do soldado do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) Lucas Duran, 28 anos, nesta segunda-feira (21/9). O PM morreu afogado durante atividade de treinamento no Trecho 2 do Setor de Clubes Sul, no Lago Paranoá. A corporação tem 10 dias para responder.

O policial teria ficado cerca de 3 minutos submerso no lago. O óbito foi constatado pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) após mais de 30 minutos de manobras de reanimação.

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A Promotoria de Justiça Militar do MPDFT busca esclarecer as circunstâncias da morte e verificar as condições em que a atividade foi planejada, executada e supervisionada, incluindo as medidas de segurança e de atendimento à emergência.

Entre as informações solicitadas estão a natureza e o planejamento da atividade, a qualificação dos instrutores e responsáveis pela segurança, os equipamentos utilizados e os protocolos de prevenção de riscos. Também foram requisitados dados sobre as condições ambientais, a estrutura de socorro disponível e a cronologia do atendimento prestado ao militar.

O MPDFT solicitou, ainda, documentos e registros relacionados ao episódio, como imagens, comunicações, registros de ocorrência e informações sobre eventuais perícias e procedimentos de apuração instaurados pela corporação.