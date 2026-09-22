População em situação de rua será acolhida nesta quarta-feira (23/9)

Ação de acolhimento para pessoas em situação de rua - (crédito: Divulgação)

Por José Ghesti*

Nesta quarta-feira (23/9), acontecerá uma ação de acolhimento para pessoas em situação de rua. A partir das 9 horas, os servidores estarão no Plano Piloto e em Ceilândia para prestar apoio àqueles que queiram algum tipo de auxílio.

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Após o atendimento, os pertences serão levados para os locais que as pessoas atendidas indicaram ou, se não houver um ponto fixo, os objetos pessoais serão levados para um depósito no SIA (Trecho 4, lotes 1380/1420), para retirada em até 60 dias, sem qualquer custo para o responsável.

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No Plano Piloto, os servidores passarão pela Via N2, próximo à 5ªDP, Hemocentro, em frente à SQN 302 e no Eixo Rodoviário Norte (Eixão). Na Ceilândia, as ações ocorrerão nas QNNs 13, 17, 27 e 35.

Estagiário sob supervisão de Márcia Machado