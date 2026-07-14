SIA completa 21 anos como uma RA emancipada

Criada para ser um depósito de materiais de construção do Distrito Federal, o Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) está fazendo 66 anos de existência e 21 anos como região administrativa emancipada nesta terça-feira (14/7). Inicialmente abrigando empresas que ocupavam grandes áreas e concentrando indústrias locais, hoje o SIA opera com mais de 80 mil trabalhadores, além de 5 mil indústrias da capital e aproximadamente 300 mil pessoas frequentando o local, por dia.

Segundo informações da Administração Regional do SIA, a RA é líder no DF nas arrecadações do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), responsável por 56% de toda a arrecadação na unidade federativa. A economia da região segue em constante crescimento, com mais de 100 aberturas anuais de empresas dos segmentos de comércio de bens e serviços, desde 2024.

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De acordo com José Aparecido Freire, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), a emancipação do SIA em 2005 contribuiu para conferir maior autonomia administrativa e visibilidade institucional ao território.

Freire descreve, ainda, que o SIA continua sendo uma região atrativa para novos empreendimentos, especialmente para as empresas que precisam de uma localização mais centralizada. "Entre os fatores favoráveis estão a proximidade com o Plano Piloto, o acesso pela EPIA, Estrutural, EPTG e outras vias importantes", destaca.

O polo econômico passou a ganhar mais impulso especialmente de 1980 em diante. Com concessionárias de veículos, oficinas, hipermercados, empresas, prestadores de serviços e até mesmo hipermercados, a região foi se expandindo, inclusive em termos demográficos, com mais de 5.630 habitantes.