Rolex de R$ 50 mil é encontrado em marmita de suspeito no Park Way

Imagem ilustrativa do modelo do relógio que teria sido furtado pelo prestador de serviço - (crédito: Reprodução Google)

Um relógio da marca Rolex, avaliado em R$ 50 mil, foi encontrado na marmita de um homem de 28 anos. O relógio havia sido furtado de uma residência no Setor de Mansões do Park Way, na tarde desta terça-feira (22/9).

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a ocorrência foi registrada por volta das 16h30. A moradora informou à polícia, pelo telefone, que o suspeito havia prestado um serviço como eletricista na casa e, no fim do expediente, a mulher percebeu que o relógio tinha sumido.

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Quando os militares chegaram, o suspeito estava sendo contido pela população. Ao realizar a abordagem e revista do homem e de seus pertences, que estavam em uma mochila, os policiais encontraram o relógio em uma marmita, dentro da bolsa. O homem foi levado para a 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante).

