InícioCidades DF
Furto

Rolex de R$ 50 mil é encontrado em marmita de suspeito no Park Way

O relógio havia sido furtado de uma casa no Setor de Mansões do Park Way. A moradora informou à polícia que o suspeito havia prestado um serviço como eletricista no local e, no fim do expediente, a mulher percebeu que o relógio tinha sumido.

Imagem ilustrativa do modelo do relógio que teria sido furtado pelo prestador de serviço - (crédito: Reprodução Google)
Imagem ilustrativa do modelo do relógio que teria sido furtado pelo prestador de serviço - (crédito: Reprodução Google)

Um relógio da marca Rolex, avaliado em R$ 50 mil, foi encontrado na marmita de um homem de 28 anos. O relógio havia sido furtado de uma residência no Setor de Mansões do Park Way, na tarde desta terça-feira (22/9).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a ocorrência foi registrada por volta das 16h30. A moradora informou à polícia, pelo telefone, que o suspeito havia prestado um serviço como eletricista na casa e, no fim do expediente, a mulher percebeu que o relógio tinha sumido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Quando os militares chegaram, o suspeito estava sendo contido pela população. Ao realizar a abordagem e revista do homem e de seus pertences, que estavam em uma mochila, os policiais encontraram o relógio em uma marmita, dentro da bolsa. O homem foi levado para a 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante).

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 22/09/2026 20:45
x