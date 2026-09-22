Cerveja barata ganhava rótulo de marca famosa em fraude de distribuidora

Distribuidora vendia cervejas adulteradas, trocando o rótulo para vender no mesmo valor que bebidas mais caras - (crédito: PCDF/Divulgação)

Uma distribuidora de bebidas em Sobradinho é investigada por adulterar cervejas de marcas de menor valor e revendê-las como produtos de marcas mais caras. O esquema foi descoberto na noite desta segunda-feira (21/9), quando um homem de 32 anos foi preso em flagrante no Setor de Expansão Econômica de Sobradinho. Ele é suspeito de adulteração de produtos alimentícios, crime previsto no artigo 272 do Código Penal.

Segundo as investigações, cervejas de menor valor comercial eram modificadas clandestinamente para receber rótulos e tampas de marcas como Amstel, Brahma, Antarctica, Skol, Original e Heineken. Os produtos eram, então, colocados à venda como se fossem originais. A suspeita surgiu após uma denúncia sobre a comercialização de bebidas adulteradas pela distribuidora.

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Durante a ação, foram encontradas no caminhão utilizado pelo suspeito caixas de cerveja da marca Belco, além de grande quantidade de tampas e rótulos de marcas de maior valor. No galpão da distribuidora, os investigadores localizaram ainda milhares de engradados com bebidas que já haviam sido adulteradas e dois caminhões usados no transporte dos produtos.

As bebidas modificadas, conforme as apurações, eram destinadas a pessoas jurídicas do Distrito Federal e a possíveis revendedores. A investigação busca identificar a extensão da cadeia de comercialização e descobrir quem adquiria e revendia os produtos. Também será apurado se os compradores tinham conhecimento de que as bebidas haviam sido adulteradas.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema e verificar a quantidade de produtos que chegou a ser comercializada como se fosse de marcas originais.

Durante a operação, foram apreendidos milhares de engradados contendo bebidas adulteradas, além de dois caminhões utilizados no transporte dos produtos.