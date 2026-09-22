Soldado da PMDF morto durante treinamento será sepultado nesta quarta

Anúncio da cerimônia de enterro e sepultamento do soldado do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) Lucas Duran, de 28 anos - (crédito: Divulgação / PMDF )

A Polícia Militar do Distrito Federal anunciou, nesta terça-feira (22/9), que o velório do soldado Lucas Duran, de 28 anos, será nesta quarta-feira (23/9), a partir das 9h, na capela 1 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O sepultamento será às 11h30. O PM morreu afogado durante atividade de treinamento no Trecho 2 do Setor de Clubes Sul, no Lago Paranoá.

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Em nota, a corporação anunciou a cerimônia "com profundo pesar, o velório e o sepultamento do nosso irmão de farda, SD. L. Duran". "Nesse momento de imensa tristeza, nos unimos aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com ele, expressando nossa soliedariedade e respeito", completou o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).

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MPDFT pede esclarecimentos

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) requisitou informações ao Comando-geral da corporação sobre a morte do soldado. Ele morreu afogado durante atividade de mergulho, onde ficou submerso por 3 minutos, conforme já havia informado o Correio. Durante 30 minutos, Lucas foi submetido à tentativas de reanimação, mas sem sucesso. A PM tem 10 dias para apresentar resposta.

A Promotoria de Justiça Militar do MPDFT deseja que sejam esclarecidas as circunstâncias da morte. Além disso, quer detalhes sobre as condições em que a atividade foi realizada, entre questões como planejamento e supervisão.



