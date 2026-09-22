Motociclista que apalpou nádegas de mulher na rua é indiciado

A 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo) identificou e indiciou um motociclista acusado de apalpar as nádegas de uma mulher na marginal da QN 7, no Riacho Fundo I. Ele responde por importunação sexual e por praticar direção perigosa.

O crime foi registrado por câmeras de segurança da via. O autor conduzia uma motocicleta e aproximou-se da vítima por trás. Com o veículo ainda em movimento, fez uma manobra brusca em direção à mulher, projetou o corpo para alcançar a moça e apalpou as suas nádegas dela sem consentimento.

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Segundo a PCDF, a manobra, feita perto de um pedestre, quase provocou um atropelamento. Após o crime, o autor riu e seguiu o trajeto. De acordo com a polícia, a identificação do homem ocorreu após a descoberta de que a moto era alugada.

Com a locadora, os policiais colheram os dados cadastrais do suspeito e os registros de geolocalização do veículo. Na delegacia, ao ser questionado, afirmou ter apenas tocado o ombro da mulher, mas as imagens derrubaram a versão.