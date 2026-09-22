Após sucessivos adiamentos, júri de Xavier está maracdo para esta quarta (23)

O ex-deputado distrital Carlos Xavier foi condenado por encomendar a morte do amante da ex-esposa - (crédito: Arquivo/CB/DA Press)

Depois de sucessivos adiamentos, está previsto para ocorrer nesta quarta-feira (23/9) o júri popular do ex-deputado distrital Carlos Xavier, acusado de mandar matar o namorado adolescente da ex-mulher, em 2004.

O julgamento estava agendado para 9 de setembro. Foi adiado após a defesa do réu apresentar um relatório médico que apontava a necessidade de internação. À época, o candidato a distrital pela Democracia Cristã (DC) postou uma foto nas redes sociais em um maca do hospital.

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Xavier responde sob a acusação de ser o mandante do assassinato do adolescente de 16 anos, namorado de sua ex-mulher. O ex-deputado chegou a ser condenado a 15 anos de prisão pelo crime. O julgamento, no entanto, foi anulado posteriormente sob a alegação de fraude na investigação policial que apontou Xavier como mandante do homicídio.