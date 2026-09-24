Assaltos em quadra de Samambaia preocupam moradores

Por José Ghesti*

Moradores reclamam que a quadra 118 em Samambaia Sul está sofrendo assaltos recorrentes. O mais recente aconteceu nessa quarta-feira (23/9), por volta das 13h. Segundo relatos de pessoas da região, ocorreram ao menos três tentativas de assalto, sendo todas com jovens, em curto espaço de tempo.

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A mãe de uma das vítimas disse à reportagem que, na hora do roubo, o suspeito partiu para cima do filho dela com uma faca e exigiu o celular. O homem teria desistido da ação, e a vítima conseguiu abrigo na casa de uma vizinha. Os moradores afirmam que o autor é visto com frequência pelas redondezas.

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Procurada, a Polícia Militar do DF informou que o policiamento ostensivo em Samambaia demonstra impacto direto na contenção criminal da região administrativa. De acordo com dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública referentes ao mês de agosto, os roubos a transeuntes caíram 33% (passando de 88 para 59 ocorrências) e os Crimes Contra o Patrimônio (CCP) recuaram 34,1% na região, período no qual a área da QR 118 não registrou ocorrências dessa natureza.

"A PMDF reforça a importância da cooperação da comunidade para a agilidade das ações operacionais e orienta que qualquer situação de risco ou atitude suspeita seja comunicada imediatamente pelo telefone 190", orienta, em nota.

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates