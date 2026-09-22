Vizinhos da irmã de Rick em Samambaia relembram visitas do cantor

O sentimento de consternação toma conta da quadra 104, em Samambia, nesta terça-feira (22/9). É onde mora Dalva de Carvalho, irmã do cantor e compositor Rick, que morreu aos 59 anos, após o helicóptero em que viajava cair no interior de Santa Catarina. Conhecido por sua simplicidade e afabilidade com o público, o artista — que marcou época na música sertaneja ao lado de Renner e viajava o país com a turnê dos 40 anos de carreira — teve a tragédia confirmada nesta terça.

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Com Dalva, Rick chegou a formar a dupla infantil Sereno & Serenata no início da carreira. A movimentação na residência foi discreta ao longo do dia, marcada pela chegada de amigos e familiares próximos. Dalva preferiu não falar com a imprensa, mantendo o perfil reservado da família.

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A trajetória de Rick com o Distrito Federal é profunda. Foi nos bares da capital federal que ele e Ivair dos Reis Gonçalves, o Renner, se conheceram e deram os primeiros passos da parceria que ganharia o Brasil nos anos 1990. Mesmo após alcançar a fama nacional, o sertanejo não deixou de frequentar a região para visitar a irmã.

Entre os vizinhos de Dalva, a lembrança mais marcante é a de um cantor acessível. Moradores relatam que, ao passar pela rua do bairro, Rick fazia questão de parar, conversar e atender a todos com atenção. A moradora Nádia Nascimento, 37 anos, recorda com nitidez de um dia em que brincava na rua na infância e viu o carro do artista se aproximar.

"Minha mãe mantinha uma amizade muito próxima com a irmã dele, que inclusive cuidava de mim quando eu era criança. Lembro do dia em que ele passou em frente à nossa casa, abaixou o vidro e nos cumprimentou. Fui correndo avisar minha mãe, mas ela nem acreditou, pois ele tinha vindo de surpresa para almoçar na casa da irmã."

Rapidamente, a notícia da presença do músico se espalhou pelo bairro. "Em poucos minutos a rua encheu de vizinhos e fãs pedindo fotos e autógrafos em capas de caderno e fotos analógicas. Ele atendeu a todos com um carinho e uma paciência impecáveis. Ao ir embora, precisou até de ajuda para abrir caminho entre a multidão. Essa imagem de humildade dele passando pelo nosso portão veio forte na memória ao saber do falecimento", completou Nádia.

Tragédia

O acidente que tirou a vida de Geraldo Antonio de Carvalho, o Rick, ocorreu durante um deslocamento aéreo no estado de Santa Catarina. A aeronave na qual o cantor viajava havia decolado de Porto Belo com destino a São Joaquim, onde o artista cumpriria agenda de compromissos.

Durante o trajeto, o helicóptero perdeu o contato com os radares de controle enquanto sobrevoava a região do município de Urubici (SC). As equipes de resgate foram acionadas para fazer as buscas na região montanhosa, onde os destroços foram posteriormente localizados. Além de Rick, a queda resultou na morte dos demais ocupantes a bordo: o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto da aeronave, que ainda não tiveram os nomes divulgados.