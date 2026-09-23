Michelle Bolsonaro tem previsão de alta nesta quarta após internação

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) tem previsão de receber alta hospitalar nesta quarta-feira (23/9), após ser internada por causa de um quadro de enxaqueca refratária. Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, ela está no Hospital DF Star, em Brasília, desde terça-feira (22/9).

Segundo apurou o Correio, Michelle passou por dois procedimentos de bloqueio anestésico na terça-feira, um pela manhã e outro à noite. Ela passou a noite sem sintomas, apresentou boa resposta ao tratamento e teve a alta programada para esta quarta.

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A internação foi informada pela própria Michelle nas redes sociais. A ex-primeira-dama já vinha enfrentando episódios de fortes dores de cabeça.

Em agosto, ela também precisou ser hospitalizada para investigar o problema e passou por um procedimento de bloqueio anestésico dos nervos cranianos e pericranianos.