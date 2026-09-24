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ELEIÇÕES 2026

TSE decide, por 5 votos a 2, barrar candidatura de Arruda ao GDF

Tribunal julgou o recurso da defesa do candidato, após decisão do TRE de barrar o registro de candidatura

Julgamento de Arruda no TSE - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Julgamento de Arruda no TSE - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, na manhã desta quinta-feira (24/9), por cinco votos a dois, barrar o registro da candidatura de José Roberto Arruda (PSD) ao Governo do Distrito Federal (GDF). A corte eleitoral julgou o recurso da defesa do candidato após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) seguir o entendimento do Ministério Público Eleitoral (MPE) e indeferiu o registro da candidatura dele em razão de sete condenações por improbidade administrativa relacionada à operação Caixa de Pandora.

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Relator do recurso, Dias Toffoli votou pelo indeferimento da candidatura de Arruda. Acompanharam o relator os ministros Ricardo Villas Boas Cueva, Sebastião Reis Júnior, André Mendonça e Kassio Nunes Marques.

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Os ministros Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha divergiram e votaram pelo deferimento.

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Ana Maria Campos

Editor II

Titular da coluna Eixo Capital e do blog CB Poder, formada em Comunicação pela UnB, com especialização em Mídias Sociais pelo Uniceub.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Ana Maria Campos e Mila Ferreira
postado em 24/09/2026 13:23 / atualizado em 24/09/2026 13:31
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