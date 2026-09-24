TSE decide, por 5 votos a 2, barrar candidatura de Arruda ao GDF

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, na manhã desta quinta-feira (24/9), por cinco votos a dois, barrar o registro da candidatura de José Roberto Arruda (PSD) ao Governo do Distrito Federal (GDF). A corte eleitoral julgou o recurso da defesa do candidato após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) seguir o entendimento do Ministério Público Eleitoral (MPE) e indeferiu o registro da candidatura dele em razão de sete condenações por improbidade administrativa relacionada à operação Caixa de Pandora.

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Relator do recurso, Dias Toffoli votou pelo indeferimento da candidatura de Arruda. Acompanharam o relator os ministros Ricardo Villas Boas Cueva, Sebastião Reis Júnior, André Mendonça e Kassio Nunes Marques.

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Os ministros Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha divergiram e votaram pelo deferimento.