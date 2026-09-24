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Fórum debate a intuição sob os olhares da ciência, da medicina e da fé

Painel gratuito promovido pela LBV reúne especialistas da UnB, representante do CFM e lideranças religiosas no ParlaMundi, com transmissão ao vivo. Confira como participar

Fórum Mundial Espírito e Ciência é realizado pela Legião da Boa Vontade (LBV) - (crédito: Divulgação/Agência Brasília )
Fórum Mundial Espírito e Ciência é realizado pela Legião da Boa Vontade (LBV) - (crédito: Divulgação/Agência Brasília )

Qual é o papel da intuição no comportamento humano e até que ponto ela dialoga com o cérebro, a saúde e a espiritualidade? Esse é o ponto de partida do painel promovido pelo Fórum Mundial Espírito e Ciência, da Legião da Boa Vontade (LBV), agendado para 14 de outubro, às 19h. O encontro será realizado no Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica (ParlaMundi), no Plano Piloto, com exibição simultânea pela internet e emissão de certificado para os participantes.

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A atividade propõe uma imersão multidisciplinar em torno da capacidade intuitiva, analisando suas repercussões na pesquisa acadêmica, no diagnóstico clínico, nas vivências religiosas e na busca por uma cultura de paz. A mesa redonda contará com debatedores do meio acadêmico, médico e religioso.

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O corpo docente da Universidade de Brasília (UnB) marca presença com o imunologista e professor-emérito Carlos Eduardo Tosta, que abordará as fronteiras entre a atividade cerebral e a dimensão psíquica em "Intuição: voz do cérebro ou voz da alma?", e com o professor de Psicologia Clínica Maurício Neubern, que discute os limites do controle científico frente aos saberes subjetivos em "Ciência, intuição e espiritualidade: do controle ao diálogo".

A abordagem na área de saúde e bem-estar terá a contribuição de Rosylane Nascimento Rocha, vice-presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM) e coordenadora da Comissão de Saúde e Espiritualidade do órgão. No campo das tradições espirituais e meditativas, o debate reúne Sri Gopinatha Das, líder da Associação Hare Krishna do DF, e Rosiel dos Santos, chanceler da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que apresentará a perspectiva conceitual deixada pelo jornalista Paiva Netto (1941–2025), fundador do simpósio.

Criada no ano 2000, a iniciativa chega aos 26 anos mantendo o propósito de criar pontos de contato entre a investigação acadêmica e o conhecimento transcendental.

Serviço

  • Painel: “Intuição: um diálogo entre Espiritualidade e Ciência”

  • Data e horário: 14 de outubro de 2026, às 19h

  • Local: ParlaMundi da LBV (SGAS 915 — Asa Sul) e transmissão pelo YouTube 

  • Inscrições: gratuitas (com certificado), pelo site forumespiritoeciencia.org

Saiba Mais

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/09/2026 15:09
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