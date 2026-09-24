Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 38 milhões nesta quinta (24/9)

O concurso 3.062 da Mega-Sena, cujo prêmio está acumulado em R$ 38 milhões, fará o sorteio nesta quinta-feira (24/9), a partir das 21h (horário de Brasília). No anterior, nenhum apostador acertou as seis dezenas: 24, 25, 28, 37, 47 e 55. No entanto, 39 apostas acertaram cinco números e ganharam R$ 42.199,06.

Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até as 20h nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

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Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias On-line da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.

