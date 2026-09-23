InícioCidades DF
Cultura

Renato Matos expõe sua grandeza nas artes plásticas em mostra na Asa Norte

Cantor baiano mais brasiliense do planeta, autor do clássico "Um telefone é muito pouco", "Renato Matos: Arte em movimento" abre exposição refinada no Teatro Perdiz, na 710 Norte, nesta quarta-feira (23/9)

"Renato Matos: Arte em movimento" apresenta obras do artista plástico e cantor que traça uma trajetória estética única. - (crédito: Divulgação)
O genial Renato Matos celebra a arte, a música e a memória cultural de Brasília, nesta quarta-feira (23/9), em uma refinada exposição no Teatro Perdiz, na 710 Norte. Renato Matos: Arte em movimento, apresenta obras do artista plástico e cantor que traça uma trajetória estética única. Além da mostra, o público curtiu o Algo Rítmico, momento de intervenções e experiências sonoras que o baiano, radicado em Brasília desde os anos 1970, se envolveu ao longo dos anos.
"A programação marca o início do projeto, que busca aproximar minha obra de  novos públicos e fortalecer minha trajetória construída ao longo de décadas", ressaltou ao Correio. Renato destacou a importância de apoiadores e patrocinadores no projeto. "Todos acreditam na importância da arte, da cultura e da preservação da memória artística", frisou.


Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon
  • Google Discover Icon

José Carlos Vieira

Editor

Jornalista, poeta e escritor, formado na Universidade de Brasília, trabalha no Correio Braziliense há 34 anos. É editor de Cultura, de Cidades e da Revista do Correio. É letrista e pintor amador

Por José Carlos Vieira
postado em 23/09/2026 20:35
x