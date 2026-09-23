Renato Matos expõe sua grandeza nas artes plásticas em mostra na Asa Norte

O genial Renato Matos celebra a arte, a música e a memória cultural de Brasília, nesta quarta-feira (23/9), em uma refinada exposição no Teatro Perdiz, na 710 Norte. Renato Matos: Arte em movimento, apresenta obras do artista plástico e cantor que traça uma trajetória estética única. Além da mostra, o público curtiu o Algo Rítmico, momento de intervenções e experiências sonoras que o baiano, radicado em Brasília desde os anos 1970, se envolveu ao longo dos anos.
"A programação marca o início do projeto, que busca aproximar minha obra de novos públicos e fortalecer minha trajetória construída ao longo de décadas", ressaltou ao Correio. Renato destacou a importância de apoiadores e patrocinadores no projeto. "Todos acreditam na importância da arte, da cultura e da preservação da memória artística", frisou.
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postado em 23/09/2026 20:35