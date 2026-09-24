"Hoje, se encerra minha participação política nesta eleição", diz Arruda

José Roberto Arruda (PSD) informou que não vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que negou o recurso de sua defesa e indeferiu sua candidatura ao Governo do Distrito Federal (GDF). O julgamento aconteceu nesta quinta-feira (24/9) e, por cinco votos a dois, o candidato está impedido de concorrer e de continuar com a campanha. Ele também não pode mais receber recursos do Fundo Eleitoral ou participar de debates.
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Arruda disse que respeita Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB), Kiko Caputo (Novo) e Ricardo Cappelli (PSB), mas não vai apoiar nenhum candidato em específico. “Mesmo com eventuais diferenças de projeto e diferenças ideológicas, eu reconheço neles, primeiro, uma convivência elegante, uma convivência civilizada. Reconheço neles, também, um propósito para o futuro de Brasília", afirmou o candidato. “De acordo com as suas consciências, escolham o candidato ou a candidata que julgarem mais preparado para governar Brasília. É a palavra que eu posso dar. Hoje, se encerra a minha participação política nesta eleição", completou.
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“A minha palavra é de respeito aos juízes, aos desembargadores e aos ministros. Peço licença para vocês para sublinhar que os votos divergentes no TSE demonstram com clareza que eu não estava louco. Eu registrei minha candidatura dentro da lei", destacou Arruda. “Infelizmente, a interpretação que os tribunais deram à vigência dessa lei não é aquela que todos nós imaginavam. Mas eu respeito a decisão judicial. Quero dizer que depois de consultar os advogados, não caberia, neste momento, nenhum recurso que seria apenas postergatório e atrapalharia ainda mais as eleições em Brasília. Então, meu caminho se encerra aqui", acrescentou.