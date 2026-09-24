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ELEIÇÕES 2026

"Quero buscar apoio à nossa candidatura", afirma Paula Belmonte sobre Arruda

Candidata do PSDB diz que pretende apresentar seu projeto ao ex-governador e reunir lideranças em torno de uma alternativa para o DF

Paula Belmonte (PSDB) prestou solidariedade à Arruda e afirmou que buscará o apoio do ex-governador à sua candidatura - (crédito: Luís Tajes/Comunicação Paula Belmonte)
Paula Belmonte (PSDB) prestou solidariedade à Arruda e afirmou que buscará o apoio do ex-governador à sua candidatura - (crédito: Luís Tajes/Comunicação Paula Belmonte)

Paula Belmonte (PSDB), candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF), afirmou que pretende procurar José Roberto Arruda (PSD), após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) barrar o registro da candidatura do ex-governador, para apresentar seu plano de governo e buscar uma aproximação. “Vou procurar o Arruda para conversar, porque acredito que precisamos unir aqueles que defendem uma mudança no Distrito Federal. Quero apresentar a ele o nosso projeto e buscar o seu apoio à nossa candidatura”, afirmou.

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“Eu imagino que este seja um momento muito difícil para o ex-governador José Roberto Arruda. Ele construiu uma trajetória política em Brasília, tem um grupo que acredita nele e, certamente, está sofrendo com tudo o que está acontecendo. Respeito esse momento e a decisão da Justiça”, disse Paula.

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A candidata afirmou considerar sua candidatura uma alternativa para eleitores insatisfeitos com as gestões de Ibaneis Rocha (MDB) e Celina Leão (PP). “Eu tenho condições de enfrentar a Celina nesta eleição. Sou uma mulher que conhece Brasília, tenho experiência, independência e um projeto para a nossa cidade. Temos propostas e estamos construindo um projeto para colocar Brasília e as pessoas novamente no centro das decisões”, destacou.

Segundo Paula, a conversa com Arruda deve ir além de candidaturas e projetos individuais e tratar do futuro da capital federal. “Quero conversar com Arruda, com suas lideranças e com seus apoiadores. É hora de somar forças em torno de um projeto de mudança para Brasília”, ressaltou.

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Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 24/09/2026 16:09
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