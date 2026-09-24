Após decisão do TSE, Arruda está proibido de fazer campanha

O candidato do PSD ao Governo do Distrito Federal, José Roberto Arruda, teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira (24/9). A corte eleitoral negou, por cinco votos a dois, o provimento do recurso da defesa de Arruda. Com a decisão, o candidato fica proibido de fazer campanha.
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O advogado de Arruda, José Eduardo Cardozo, afirmou que ainda cabe recurso à decisão, mas que a defesa ainda não bateu o martelo sobre como vai proceder a partir de agora. “O efeito dessa decisão torna o nosso candidato inelegível. Recurso cabe. Nós vamos conversar com o nosso cliente para verificar se ele tem interesse em entrar com algum recurso”, disse o advogado.
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“A decisão agora é mais política do que jurídica. Agora é o cliente que tem que decidir”, completou Francisco Emerenciano, que também faz parte da defesa de Arruda. “Não sabemos os efeitos práticos com relação à retirada do nome do candidato na urna, foge à nossa alçada”, explicou Cardozo.