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Eleições 2026

Após decisão do TSE, Arruda está proibido de fazer campanha

O TSE indeferiu o recurso da defesa do candidato do PSD e ele não poderá mais concorrer às eleições para o Governo do DF

Candidato ao GDF José Roberto Arruda durante coletiva na sede do PSD -DF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Candidato ao GDF José Roberto Arruda durante coletiva na sede do PSD -DF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O candidato do PSD ao Governo do Distrito Federal, José Roberto Arruda, teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira (24/9). A corte eleitoral negou, por cinco votos a dois, o provimento do recurso da defesa de Arruda. Com a decisão, o candidato fica proibido de fazer campanha.

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O advogado de Arruda, José Eduardo Cardozo, afirmou que ainda cabe recurso à decisão, mas que a defesa ainda não bateu o martelo sobre como vai proceder a partir de agora. “O efeito dessa decisão torna o nosso candidato inelegível. Recurso cabe. Nós vamos conversar com o nosso cliente para verificar se ele tem interesse em entrar com algum recurso”, disse o advogado.

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“A decisão agora é mais política do que jurídica. Agora é o cliente que tem que decidir”, completou Francisco Emerenciano, que também faz parte da defesa de Arruda. “Não sabemos os efeitos práticos com relação à retirada do nome do candidato na urna, foge à nossa alçada”, explicou Cardozo.

Defesa de Arruda afirma que decisão ainda cabe recurso
Defesa de Arruda afirma que decisão ainda cabe recurso (foto: Ed Alves/CB/DA Press)

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 24/09/2026 14:21 / atualizado em 24/09/2026 14:50
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