Homem é preso depois de apalpar nádegas de mulher na rua. Veja vídeo

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PCDF) por apalpar as nádegas de uma mulher no meio da rua, na QND 47 de Taguatinga. O crime de importunação sexual foi gravado por câmeras de segurança (veja vídeo abaixo).

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As imagens mostram a vítima caminhando na calçada, na tarde dessa quarta-feira (23/9). O homem aparece logo atrás, em uma bicicleta. Segundo a polícia, antes de passar a mão na mulher, o suspeito proferiu um comentário de cunho sexual. Depois, fugiu em direção à QNG.

Policiais da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) tiveram acesso aos vídeos. Pelos registros e pelo relato da vítima, os agentes identificaram o suspeito. Ele foi detido nesta quinta-feira (24/9) em casa, e a bicicleta foi apreendida.

De acordo com o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP, o homem alegou, em interrogatório, que teria se desequilibrado da bicicleta e, por isso, tocado na vítima. "A versão não se mostrou compatível com as imagens obtidas pela investigação", frisou.



