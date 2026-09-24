Decisão do TSE torna nulos votos para Arruda, que seguirá na urna

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve o indeferimento do registro de candidatura de José Roberto Arruda (PSD) ao governo do Distrito Federal. Com a decisão, os votos eventualmente dados ao ex-governador nas eleições de 2026 serão considerados nulos.

Apesar do indeferimento, o nome e a foto de Arruda permanecerão na urna eletrônica. Isso ocorre porque o sistema de candidaturas utilizado para a preparação das urnas foi fechado em 17 de setembro.

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Depois dessa etapa, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) iniciou a geração das mídias de votação, entre 19 e 21 de setembro. Em 23 de setembro, foram realizadas a carga e a lacração das urnas.

A legislação eleitoral prevê que, nesse intervalo, uma decisão colegiada do TSE que indefira o registro não altera os dados já inseridos nas urnas. A retirada do candidato exigiria a reabertura do sistema e a repetição dos procedimentos de preparação dos equipamentos.

A regra está prevista no artigo 17, inciso 1º, da Resolução TSE nº 23.677/2021. Segundo a norma, são nulos os votos atribuídos a candidato que permaneça na urna, mas tenha o registro indeferido por decisão colegiada do TSE entre o fechamento do sistema e o dia da eleição, ainda que haja recurso pendente.

Assim, quem digitar o número de Arruda para governador terá o voto contabilizado como nulo. A nulidade não se estende aos demais cargos: os votos dados pelo mesmo eleitor para presidente, senador, deputado federal e deputado distrital, por exemplo, permanecem válidos.

