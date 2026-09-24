Expedito Mendonça defende estatização de serviços de saúde no DF

Expedito Mendonça (PCO) afirmou que a discussão sobre a saúde do DF precisa ser aprofundada - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Durante a assinatura da Carta Compromisso da Sáude Mental, na tarde desta quinta-feira (24/9), na Associação Brasileira de Enfermagem, o candidato ao GDF Expedito Mendonça (PCO) afirmou que a discussão sobre a saúde do DF precisa ser aprofundada.

O candidato destacou que "o adoecimento psíquico da sociedade é resultado de vários fatores, principalmente do abandono e da indiferença". Expedito atribui o que chamou de "mazelas psicossociais da capital" ao capitalismo. "Esse sistema empurra as pessoas para essa situação de sofrimento psíquico", afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em um eventual governo, Expedito afirmou que irá focar nos problemas gerais da saúde do DF que, segundo ele, "está um verdadeiro caos". "Temos quase um milhão de cirurgias eletivas que ainda não foram realizadas por pura negligência do sistema e da gestão de saúde pública em Brasília", disse.

O candidato defende a estatização do sistema público de saúde como a saída para os problemas atuais. " Nós vamos extinguir o Iges e estatizar por completo o sistema de saúde pública no Distrito Federal, colocando a gestão sob o controle dos usuários. É isso que precisa ser feito", comentou.