Expedito Mendonça descarta impacto de decisão sobre Arruda em sua campanha

Expedito Mendonça comenta que decisão sobre Arruda não surtirá tanto efeito em sua candidatura - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

A recente decisão do Supremo Tribunal Eleitoral (STE) que barrou a candidatura de José Roberto Arruda (PSD) para as eleições de 2026 repercutiu entre os outros candidatos ao GDF. Expedito Mendonça (PCO) comentou que acredita "que Arruda chegou em um momento de esgotamento".

Mendonça avalia que, para a parte de cima dos rankings eleitorais, a decisão do STE pode surtir efeito nas eleições. "Os números irão mostrar o que vai acontecer daqui para a frente na reta final", disse.

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Sobre um possível impacto em sua candidatura, o candidato afirmou que acredita que não terá tanto impacto. "A mim, me parece que vai afetar muito pouco. Agora, para os candidatos que estão verdadeiramente na disputa, eles têm que observar como vai ser o comportamento do eleitorado", pontuou.