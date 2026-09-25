Dois são alvo de operação por roubo violento a estudante em São Sebastião - (crédito: PCDF/Divulgação)

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, na manhã desta sexta-feira (25/9), dois mandados de busca e apreensão contra homens de 18 e 20 anos investigados pelo roubo de um estudante de 16 anos em São Sebastião, em março deste ano.

Segundo a investigação da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), o adolescente deixava a escola por volta das 18h30 de 12 de março quando foi seguido por um grupo de jovens por cerca de 350 metros até um ponto de ônibus. No local, ele teria sido agarrado pelo pescoço, derrubado e chutado. Ao cair, bateu a cabeça. Os suspeitos levaram um cordão de prata e fugiram a pé. Durante o assalto, teriam dito ser integrantes do “crime” da região.

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De acordo com o delegado Thiago Peralva, na casa do investigado de 20 anos, os policiais encontraram cerca de 150 g de maconha, outras porções da droga, um cordão de prata semelhante ao levado do adolescente e uma jaqueta que, segundo a investigação, ele usava no dia do roubo. O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

O outro investigado, de 18 anos, foi localizado em razão de um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais atribuídos a ele quando ainda era menor de idade.

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