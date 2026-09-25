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Grilagem de terra

Serrinha do Paranoá é alvo de operação contra grilagem de terra

Ação integrada do ICMBio, Terracap e PM combate invasão na Gleba A/2, da Serrinha do Paranoá, área pública embargada próxima à DF-001 e ao Taquari, que seria usada para salvar o BRB

Ação integrada combate grilarem na Serrinha - (crédito: Material cedido ao Correio)
Ação integrada combate grilarem na Serrinha - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma força-tarefa envolvendo a polícia e órgãos ambientais estão na Serrinha do Paranoá numa operação de combate às invasões, ao desmatamentos e ao parcelamento ilegal do solo na região de proteção ambiental. Equipes do ICMBio, da Terracap, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Ibram estão, neste momento, no local.

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Um homem que estaria atuando como grileiro foi detido. Segundo informações preliminares apuradas pelo Correio, um contêiner com madeira foi apreendido e a estimativa é de desmatamento de mais de 400 hectares, próximo à DF-001, de onde é possível avistar o Palácio da Alvorada. 

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O alvo da ação dos grileiros é a gleba A/2, situada no Lago Norte, nas proximidades da Área de Protenção de Manancial Taquari (APM Taquari), atrás do Quartel do Exército.

Essa área possui grande relevância ecológica e para o regime de proteção das águas do Lago Paranoá. Ela estava entre os imóveis que o governo colocou à venda no PL para salvar o BRB e que, após uma intensa batalha judicial e pressão dos moradores e ambientalistas, foi excluída do projeto. 

Até o momento, os órgãos envolvidos na operação não divulgaram um balanço oficial sobre apreensões, demolições de estruturas ou detenções decorrentes da operação, que segue em andamento na região.

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Adriana Bernardes

Coordenadora de produção

Graduada em Jornalismo pela Unitri, atua no Correio Braziliense desde 2005. É subeditora e coordenadora de Cidades. Escreve sobre mobilidade urbana, violência contra mulheres, economia e política local. Apresentadora do CB.Poder e Podcast do Correio

Por Adriana Bernardes
postado em 25/09/2026 11:26 / atualizado em 25/09/2026 11:27
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