PCDF suspeita que recém-nascido estava vivo quando foi abandonado

A suspeita, de 35 anos, chegou escoltada por policiais civis na 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) - (crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A.Press)

A Polícia Civil do DF (PCDF) investiga como infanticídio o caso do recém-nascido encontrado carbonizado em uma área de entulhos no Recanto das Emas. A suspeita é de que o bebê estava vivo quando foi jogado na área erma.

Na tarde desta sexta-feira (25/9), por volta das 15h50, a mãe, de 35 anos, chegou escoltada por policiais civis na 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) após ter sido levada ao Hospital Regional de Samambaia. Ela foi presa ainda pela manhã, em casa.

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Segundo o delegado Zander Pacheco, há a suspeita de que o recém-nascido tenha sido abandonado com vida. A confirmação depende do laudo do Instituto de Medicina Legal (IML).

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Na delegacia e com sinais de embriaguez, o companheiro da mulher, liberado há quatro meses da cadeia, contou versões distintas sobre o fato.

Primeiro, disse não saber que a mulher estava grávida. Depois, alegou ter percebido a mulher com sangramentos, mas saiu para trabalhar e retornou às 6h. Ao retornar, relatou, a suspeita já havia descartado o bebê.

A versão, no entanto, contradiz com imagens de câmeras colhidas pela polícia. Elas mostram a mulher com o bebê em um saco de lixo na porta de casa. Ela caminha até um ponto, mas recua. O companheiro, então, aponta em direção ao local do despejo, ela segue novamente e conclui a ação.

O delegado afirma que o fogo foi ateado por uma terceira pessoa não identificada. Os policiais investigam possível vínculo desse homem com o casal.