Em Ceilândia, Leandro Grass fala em ampliar diálogo com a população

Grass comenta sobre última semana antes das eleições e promete investimentos em Ceilândia - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

A pouco mais de uma semana para as eleições de 2026, Leandro Grass (PT), fala sobre "ampliar o diálogo com a população". Durante agenda com o candidato a deputado federal Reginaldo Veras (PV) em Ceilândia, neste sábado (26/9), o candidato subiu em um carro de som e apresentou as suas propostas para a população.

Faltando exatos oito dias, Leandro afirma que continuará trabalhando em agendas políticas na última semana. "É momento de amplificar o corpo a corpo. Queremos ouvir a população na rua", afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para o candidato, a expectativa é que ele consiga apresentar o seu projeto de governo a mais pessoas. "Queremos convencer os indecisos. Demonstrar que nós temos um projeto para Brasília", comentou.

Sobre seu plano de governo para Ceilândia, Grass destacou investimentos que trará para a cidade. “A população daqui tem sofrido muito com falta de escola, falta de hospital e falta de um espaço para a cultura”, pontuou. Como propostas, o candidato destacou investimentos nessas áreas. “Vamos fortalecer a segurança pública, fortalecer o comércio lega e construir um novo hospital para a cidade, e ampliar a rede de saúde na região. Além disso, vamos ampliar as escolas e creches”, disse.