Leandro Grass projeta investimento em saúde mental no DF

Para Leandro Grass, é importante que o governo consiga promover o bem-estar da população - (crédito: Foto: Luiz Fellipe Alves/C.B/D.A press)

Em agenda na Associação Brasileira de Enfermagem nesta quinta-feira (24/9), o candidato ao GDF Leandro Grass assinou a Carta Compromisso da Saúde Mental, produzida pela entidade. Na ocasião, ele prometeu fortalecer a rede de atendimento do Distrito Federal com novos investimentos e a abertura de unidades psicossociais.

"Um Caps em oito anos de governo é incompetência e é também sinalização de que não tem compromisso com a saúde mental", afirmou o candidato. Para ele, é importante que o governo consiga promover o bem-estar da população. "É preciso promover uma Brasília saudável, uma Brasília que cuida da saúde mental, uma mente saudável. As pessoas precisam ter o direito ao psicólogo, ter direito às terapias, ter direito aos medicamentos", acrescentou.

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Leandro Grass também afirmou que falhas nos serviços públicos pioram o quadro de saúde mental da população. "Brasília está adoecendo porque o transporte é ruim e as pessoas passam muito tempo nos ônibus. Adoecem porque a educação tem sido precarizada", disse.



O candidato apresentou propostas para aumentar os atendimentos referentes a saúde pública do DF. "Vamos nomear servidores, valorizar e equipar a estrutura das unidades básicas, construir CAPS em todas as Regiões Administrativas e destituir esse modelo manicomial, que não dá certo", afirmou Grass.

