Leandro Grass destaca projetos para educação, economia e tecnologia

Grass destacou ações para a preservação e promoção de Brasília, além do resgate da educação e investimento na indústria - (crédito: Junior Rosa)

Em sabatina realizada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese-DF), nesta quarta-feira (23/9), o candidato ao GDF Leandro Grass (PT) destacou que o DF precisa de uma agenda a longo prazo e tomadas de decisões para o curto prazo, que incluem modernização de Brasília, fortalecimento da indústria e do polo econômico, educação e a preservação e promoção de Brasília como patrimônio cultural.

Um dos compromissos assumidos pelo candidato no evento foi criar uma instituição que será responsável pela gestão de Brasília como patrimônio cultural. “Brasília tem a previsão de (ter) uma fundação do patrimônio cultural e um conselho. O conselho foi criado, mas a fundação ainda não. Iremos criar a fundação e estabelecer uma governança do patrimônio cultural”, afirmou.

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Grass também comentou que pretende mudar as regras do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCub), argumentando que o plano não pode ser apenas norma. “Ele tem que ser plano de preservação prática. Tem que mostrar quais são as ações de preservação e de promoção. Vamos ter que corrigir isso na nossa gestão”, afirmou.

Durante a sabatina, Grass foi perguntado sobre seus projetos para transformar o DF em uma economia policêntrica, prezando pela identidade de produção de cada região e retirando o teor central da economia do DF. Sobre isso, o candidato destacou o zoneamento ecológico-econômico do Distrito Federal. “Esse instrumento prevê justamente a indução econômica conforme a vocação de cada território. Vamos atualizar, mas não há tempo de atualizar e depois fazer. Temos que estimular essas vocações, o que ainda não foi feito. Pode e deve ter indústrias em Brasília, dependendo da característica da região e do tipo de indústria”, pontuou.

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Sobre a educação no DF, Leandro Grass reforçou a ideia de fazer uma junção com tecnologia. “A tecnologia precisa ser uma base pedagógica, não é dar tablet para aluno ou computador para professor. É apropriar-se da tecnologia, dominando a inteligência artificial, domínio da programação e de ferramentas que estão presentes no dia a dia. Isso será possível através do letramento científico-tecnológico dos professores e dos alunos”, afirmou. Segundo o candidato, o plano de educação tecnológica dos governos do Piauí e Goiás são referências e devem ser seguidos aqui no DF, podendo aumentar até o índice da capital no Ideb.

Ainda sobre a educação, Grass destacou outras ações para melhorar os índices educacionais do DF, incluindo valorização do professor, concurso para a categoria e implementação de escola em tempo integral. “Isso está funcionando no Brasil e no mundo. Escola com tecnologia, arte, esporte e profissionalização irá garantir a melhora da nossa educação no índice”, disse.