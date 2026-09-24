Grass comenta decisão do TSE que barrou candidatura de Arruda ao GDF

A decisão do Tribunal Superior Eleiroral (TSE), que na manhã desta quinta-feira (24/9) julgou o recurso da defesa do candidato José Roberto Arruda (PSD) e barrou a cadidatura dele, repercutiu entre os outros candidatos ao GDF. Ao Correio, Leandro Grass (PT) disse que "é preciso respeitar a Justiça".

Sobre Arruda, o petista destacou o respeito que existe entre os dois. "Ele sempre foi muito respeitoso comigo durante os debates. Levantamos discussões importantes e divergimos em outros momentos, mas sempre foi muito democrático comigo e com outros candidatos", afirmou.

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Com relação à possibilidade de atrair os votos que iriam pra Arruda, Leandro Grass comentou que os eleitores dele "estão querendo mudança". "Quem está votando no Arruda quer mudança. Nós vamos acolher todos os apoios e as pessoas que querem a mudança para Brasília", disse.

A respeito de um possível apoio de Arruda, Grass afirmou que a decisão ainda é recente, mas que os eleitores do ex-candidato serão muito bem-vindos. "Assim como os meus eleitores, os dele também querem avanço e melhorias para o DF. A gente vai tentar dialogar com a população com compromisso e, principalmente, para colocar Brasília acima de qualquer questão ou critério e mostrar à população que é possível mudar", comentou.