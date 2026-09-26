PMDF busca autor de dupla tentativa de homicídio no Cruzeiro

Um homem segue foragido após ser identificado como autor de uma dupla tentativa de homicídio ocorrida na manhã deste sábado (26/9), nas proximidades da Escola de Samba da Aruc, no Cruzeiro Velho. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada após uma ocorrência inicialmente relatada como uma tentativa de vias de fato envolvendo várias pessoas.

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Testemunhas informaram à PMDF que houve tumulto no local, e em seguida, uma correria entre os presentes por conta de disparos de arma de fogo. Ainda segundo relatos, uma pessoa foi ferida no braço esquerdo. As equipes policiais constataram que, além da vítima encontrada no local, havia outra que se deslocou por meios próprios em busca de atendimento hospitalar.

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O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também foi acionado e atendeu a ocorrência por volta das 7h20. Duas viaturas de socorro foram encaminhadas. No local, os bombeiros encontraram um homem de aproximadamente 20 anos, consciente e orientado, com uma perfuração na mão esquerda e outro ferimento no ombro esquerdo. A equipe realizou a contenção da hemorragia e encaminhou a vítima para um hospital.

O autor das duas tentativas de homicídio já foi identificado, mas seguia foragido até o fechamento desta matéria. A PMDF intensificou o patrulhamento na região para localizá-lo e conduzi-lo à delegacia, onde serão adotados os procedimentos legais cabíveis.