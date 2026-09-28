Reta final: candidatos ao GDF participam de podcast no Correio nesta semana

As entrevistas serão exibidas no Podcast do Correio e transmitidas nas redes sociais do jornal - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Na reta final deste primeiro turno, candidatos ao Governo do Distrito Federal participarão do Podcast do Correio, organizado e apresentado por jornalistas da casa. De hoje até sexta-feira, os cinco primeiros candidatos nas pesquisas irão participar do evento, que tem duração de 50 minutos. As entrevistas serão transmitidas ao vivo nas redes sociais do jornal.

A primeira será hoje, às 13h, na sede do Correio, com o candidato Ricardo Cappelli (PSB). Celina Leão (PP), Leandro Grass (PT), Paula Belmonte (PSDB) e Kiko Caputo (Novo) também participarão das sabatinas no decorrer da semana.

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A jornalista Ana Maria Campos afirma que os candidatos ao Governo do Distrito Federal serão questionados sobre o balanço da campanha neste primeiro turno e as propostas que pretendem explorar nas agendas nesta reta final. "É a última oportunidade para os eleitores decidirem quem é o melhor candidato para ocupar o cargo de governador", destaca.

Em 11 de agosto último, o Correio também organizou uma sebatina para que os candidatos apresentassem as suas propostas. O ex-governador José Roberto Arruda (PSD) esteve presente na ocasião, antes de ter a candidatura barrada pela Justiça.

Além da sabatina, o Correio e a TV Brasília promoveram um debate com os principais candidatos ao Governo do Distrito Federal, em 1º de setembro. Entre os temas em discussão, estavam áreas estratégicas, como saúde, educação, segurança pública, mobilidade, infraestrutura, desenvolvimento econômico e qualidade de vida. Após a realização do debate, transmitido pela TV e redes sociais do jornal, os candidatos participaram, ainda, de uma edição especial do CB.Poder, avaliando o desempenho no evento daquela noite.



