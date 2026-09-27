"Excelente notícia", diz Celina Leão sobre fim da greve dos rodoviários

Celina Leão lidera a primeira rodada da pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política para o Governo do Distrito Federal, com 27,8% das intenções de voto. - (crédito: Agencia Brasilia)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), manifestou-se nas redes sociais sobre o fim da greve dos rodoviários. A suspensão da paralisação ficou acordada após uma reunião entre a Secretaria de Mobilidade (Semob), o sindicato do setor e concessionárias na noite deste domingo (27/9).

Na plataforma X, a chefe do Executivo local escreveu. "O domingo termina com uma excelente notícia para todos: as empresas de ônibus e o sindicato dos rodoviários chegaram a um acordo e, consequentemente, não haverá greve amanhã. Com a intermediação da Secretaria de Transporte e Mobilidade e da Procuradoria Geral do DF, e a atuação do TRT-DF, as partes chegaram a um acordo e a greve cancelada."

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O acordo ficou cravado no que o sindicato havia proposto inicialmente: o reajuste salarial de 8% e 10% para os benefícios alimentares (ticket e cesta).

“Em nome da diretoria, venho comunicar que através de uma reunião realizada com a secretária da Semob e representantes chegamos a um acordo de 8% de reajuste no salário, 10% no ticket e 10% na cesta. Deveremos comparecer na madrugada retornando seu trabalho nos devidos horários”, afirmou João Dão, um dos diretores do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Terrestres do DF.