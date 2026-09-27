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"Eles não terão o meu apoio", afirma Arruda sobre apoio do PSD a Celina Leão

No pronunciamento, Arruda criticou Celina Leão e o vice, Gustavo Rocha

Arruda se pronuncia sobre apoio de PSD a Celina Leão - (crédito: Divulgação)
Arruda se pronuncia sobre apoio de PSD a Celina Leão - (crédito: Divulgação)

O ex-candidato ao GDF José Roberto Arruda (PSD) fez um pronunciamento, neste domingo (27/9), sobre a decisão de seu partido apoiar a candidatura de Celina Leão (PP) ao GDF.

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No vídeo, Arruda afirma que “eles não terão o meu apoio”, em referência a Celina e Gustavo Rocha (Republicanos), que é vice candidato na chapa da atual governadora. Arruda comentou que possui respeito a quem tomar essa posição, mas que não terá seu aval. 

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Ainda no pronunciamento feito em vídeo nesta noite, o político dispara acusações contra Celina e seu vice, Gustavo Rocha. “Eu não apoio Celina e Gustavo Rocha que receberam dinheiro do Vorcaro; que receberam dinheiro da Marechal, a empresa de ônibus; da Sustentare, a empresa de lixo; que venderam a CEB; que quebraram o BRB; que fizeram da saúde pública um caos; que transformaram a educação pública de primeiro lugar no Ideb, no meu governo, para 27º lugar agora”, disse. 

Por fim, Arruda ainda define o governo de Celina como “o pior governo da história de Brasília”. “Eu não apoio, definitivamente, em nenhuma circunstância. Eu não apoio Celina e Gustavo Rocha”, ressaltou.

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 27/09/2026 21:44 / atualizado em 27/09/2026 21:48
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