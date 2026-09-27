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Acidente

Vídeo mostra acidente que resultou na queda de pai e filho no Lago Paranoá

O homem e o adolescente estavam em uma moto, quando o condutor colidiu contra uma mureta de proteção. Após a batida, os dois foram lançados ao lago

Acidente foi registrado por câmeras - (crédito: Material cedido ao Correio)
Acidente foi registrado por câmeras - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma câmera de segurança registrou o acidente na Ponte do Bragueto que resultou na queda de um homem de 37 anos e o filho, de 12, no Lago Paranoá, na tarde deste domingo (27/9). As vítimas foram socorridas e seguem internadas no Hospital de Base, segundo apuração do Correio.

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O homem conduzia a motocicleta com o filho na garupa. Nas imagens, o pai parece perder o controle do veículo e segue reto na via entre os carros até bater contra uma mureta de proteção. Com a colisão, os dois são lançados no lago.

O Correio apurou que o homem permaneceu submerso na água por cerca de 10 minutos. Ele foi retirado pelos socorristas e transportado em estado grave ao hospital. Na unidade, sofreu três paradas cardíacas. Já o adolescente passou por exames e se queixava de dor na região do tórax. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre as causas do acidente.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 27/09/2026 23:14
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