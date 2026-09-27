PSD irá apoiar candidatura de Celina Leão, afirma Paulo Octávio

12/09/2025. Cidades. 123º Aniversario de JK. Homenagem com a Presença da Vice Governadora Celina Leão - paulo Octavio - Guilherme machado entre Outros. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Após a saída de José Roberto Arruda da corrida eleitoral, o Partido Social Democrático (PSD) irá apoiar a candidatura de Celina Leão (PP). A informação foi confirmada ao Correio, na noite deste domingo (27/9), pelo presidente do partido no Distrito Federal, Paulo Octávio.



Segundo o ex-deputado federal, a decisão partiu da Executiva do partido após reunião com a candidata à reeleição. “Celina procurou o partido. Eu a conheço há muitos anos. Nós entendemos que o melhor é apoiá-la”, disse Paulo Octávio. O apoio será oficializado em um evento nesta segunda (28/9), às 15h, quando Celina se encontrará com as lideranças na sede do PSD.

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Filiado à legenda, José Roberto Arruda foi opositor de Celina na candidatura ao GDF e confrontou o governo da candidata fortemente durante a campanha. Perguntado sobre como fica a relação com o ex-governador, Paulo Octávio afirmou que “entende a posição do Arruda, mas que ele está liberado (para apoiar quem quiser)”. O presidente do PSD-DF ainda pontuou que “uma coisa é o posicionamento do partido, outra é o posicionamento de um candidato”.

Octávio ainda assegurou que o PSD não obrigou ninguém a apoiar Celina Leão, entretanto, grande parte da sigla declarou apoio à candidata, segundo ele. “Não podemos obrigar os candidatos a apoiarem a Celina, ainda mais a uma semana do primeiro turno da eleição. O que me passaram é que a maioria dos candidatos irá apoiar a Celina”, frisou.



