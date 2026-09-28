Celina critica PT e diz que partido "abandonou" o DF

Celina Leão se reuniu com candidatos de sua coligação nesta segunda (28/9) - (crédito: Ana Carolina Alves)

A governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), voltou a criticar o Partido dos Trabalhadores (PT), na manhã desta segunda-feira (28/9), durante encontro com candidatos que integram sua coligação. Celina classificou a pauta da legenda como “instável” e afirmou que o partido teria “abandonado” o Distrito Federal.



“Nós não temos dúvida aqui de qual é a nossa pauta. A nossa pauta não é instável diante da circunstância, igual é a pauta da esquerda, que, dependendo do que for, eles mudam, vêm, mudam, vêm”, afirmou. “No momento de eleição, eles viram crentes, viram católicos, viram contra tudo para ganhar o seu voto”, criticou Celina.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a candidata, os cidadãos do Distrito Federal se lembram, segundo ela, da atuação do PT quando o partido esteve à frente do governo local. “Mas o DF se lembra do que que foi o governo do PT aqui, não vai deixar voltar o povo que largou o DF, largaram, abandonaram”, ressaltou.