Carro capota após colidir com um poste de iluminação no Eixão Sul

Um carro capotou, na tarde desta segunda-feira (28), após colidir com um poste de iluminação na altura da quadra 210, do Eixão Sul, sentido Rodoviária do Plano Piloto.
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A ocorrência foi atendida pelo Corpos de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) que, ao chegarem no local, se deparou com um capotamento do veículo. O carro tinha dois ocupantes, em que um deles precisou ser transportado para um hospital da região, consciente e orientado.
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Com acidente, a via foi afetada nos dois sentidos. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal e a Neoenergia foram acionados para as providências necessárias. Até o momento, não foram divulgados os detalhes da dinâmica do acidente.
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