Brasília bate recorde de temperatura nesta segunda-feira (28/9)

15/08/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Dia de muito calor em Brasilia. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Brasília bateu, nesta segunda-feira (28), novo recorde histórico de temperatura no mês de setembro, chegando a 35.5 ºC. Antes, o maior registro foi em setembro de 2021, de 35.4 ºC. A umidade do ar na região do Plano Piloto ficou em 14%.

Segundo Olívio Bahia, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para esta terça-feira (29/9) e quarta-feira (30/9) o cenário muda pouco, podendo alterar de meio grau para cima ou para baixo. Na terça, a capital deve registrar temperatura máxima de 34ºC e umidade mínima de 20%, enquanto na quarta a temperatura pode chegar a 35ºC, com umidade de 20%.

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A partir de quinta-feira (1/10) devem ocorrer mudanças do cenário, com um aumento das condições de chuva, dando uma leve queda na sensação de calor. O meteorologista alerta para a possibilidade de queda de granizo, alagamentos e quedas de árvores “Lá pra quarta deve ter aumento de água na atmosfera, o que pode vir em forma de temporais localizados, aliviando o calor e a baixa umidade”.

O meteorologista alerta também para o risco de incêndios florestais devido à secura do solo nesta época do ano. “O solo está seco, a vegetação está seca. Qualquer coisinha, uma faísca que você jogue, pega fogo muito fácil”.

*Estagiários sob a supervisão de Márcia Machado