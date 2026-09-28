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PRVISAO DO TEMPO

Brasília bate recorde de temperatura nesta segunda-feira (28/9)

Temperatura na capital federal chega a 35.5ºC, antes disso o maior registro foi em setembro de 2021, com 35.4 ºC. A umidade do ar na região do Plano Piloto chegou a 14%

15/08/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Dia de muito calor em Brasilia. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
15/08/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Dia de muito calor em Brasilia. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Brasília bateu, nesta segunda-feira (28), novo recorde histórico de temperatura no mês de setembro, chegando a 35.5 ºC. Antes, o maior registro foi em setembro de 2021, de 35.4 ºC. A umidade do ar na região do Plano Piloto ficou em 14%. 

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Segundo Olívio Bahia, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para esta terça-feira (29/9) e quarta-feira (30/9) o cenário muda pouco, podendo alterar de meio grau para cima ou para baixo. Na terça, a capital deve registrar temperatura máxima de 34ºC e umidade mínima de 20%, enquanto na quarta a temperatura pode chegar a 35ºC, com umidade de 20%. 

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A partir de quinta-feira (1/10) devem ocorrer mudanças do cenário, com um aumento das condições de chuva, dando uma leve queda na sensação de calor. O meteorologista alerta para a possibilidade de queda de granizo, alagamentos e quedas de árvores “Lá pra quarta deve ter aumento de água na atmosfera, o que pode vir em forma de temporais localizados, aliviando o calor e a baixa umidade”.

O meteorologista alerta também para  o risco de incêndios florestais devido à secura do solo nesta época do ano. “O solo está seco, a vegetação está seca. Qualquer coisinha, uma faísca que você jogue, pega fogo muito fácil”.

*Estagiários sob a supervisão de Márcia Machado 

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Brunna Ramos

Estagiária na editoria de cidades do Correio Braziliense e comunicadora popular. Graduando em jornalismo no IESB, tem interesse por moda, cultura underground e pautas em defesa de pessoas periféricas e marginalizadas.

Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Brunna Ramos e Luiz Francisco
postado em 28/09/2026 21:19
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