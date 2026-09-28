Polícia identifica homem que ateou fogo no recém-nascido no Recanto das Emas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou, nesta segunda-feira (28), o suspeito por atear fogo no recém-nascido em um terreno baldio no Recanto das Emas. Ainda hoje, o indivíduo será interrogado.
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O corpo da criança foi encontrado, na manhã de sexta-feira (25), por moradores da região. No relato da mulher grávida, ela menciona que sentiu fortes cólicas e sofreu “aborto espontâneo” enquanto urinava. A mãe do recém-nascido teria colocado o corpo em um saco plástico e o deixou em um terreno, onde foi encontrado carbonizado.
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Segundo os elementos colhidos e constatados pelos investigadores, o suspeito não tinha conhecimento da presença de um corpo da criança no local. Ainda de acordo com o Instituto de Medicina Legal (IML), o recém-nascido teria nascido com vida e que a morte veio antes de o fogo ter se espalhado.
O caso ainda segue sendo apurado pela 27ª Delegacia de Polícia.
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