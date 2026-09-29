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Fogo

Incêndio atinge vegetação próxima a campus da UnB no Gama

O Corpo de Bombeiros atua no local desde o início da tarde desta terça-feira (29/9). A Aeronáutica disse que enviou uma equipe ao local, para averiguar o caso

Chamas tomam conta de vegetação no Gama - (crédito: Material cedido ao Correio)
Chamas tomam conta de vegetação no Gama - (crédito: Material cedido ao Correio)

Por José Ghesti*

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Um incêndio atinge uma região no Gama próximo ao Balão do Periquito e ao campus da Universidade de Brasília (UnB) desde o início da tarde desta terça-feira (29/9). 

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 12h e continua o combate às chamas no local, com várias viaturas e suporte aéreo. A assessoria não informou mais detalhes acerca do ocorrido.

A área pertenceria às Forças Armadas. Procuradas, a Marinha negou que tenha responsabilidade sobre o local, e a Aeronáutica informou que mandaria uma equipe para averiguar o caso.

O tamanho da região afetada não foi divulgado ainda. Apesar de o fogo ter ocorrido perto do campus da UnB, a universidade afirmou que as atividades não sofreram alterações e que o incêndio está sendo do outro lado da pista.

*Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 29/09/2026 17:40 / atualizado em 29/09/2026 17:58
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