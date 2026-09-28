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FIM DE SEMANA

F.URB: Brasília ganha feira com choro, gastronomia e pôr do sol

Nova opção de lazer no Eixo Monumental une roda de choro aberta, gastronomia variada e espaço para crianças e pets; veja a programação completa

O Choro na Praça é uma atração da F.URB | Feira Urbana de Brasília - (crédito: Divulgação)
O Choro na Praça é uma atração da F.URB | Feira Urbana de Brasília - (crédito: Divulgação)

Brasília ganha uma nova opção de programa para o fim de semana com a estreia da F.URB | Feira Urbana de Brasília. O evento acontece em 3 e 4 de outubro, na Praça do Cruzeiro, localizada no Eixo Monumental.

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A proposta é reunir gastronomia, música e convivência ao ar livre em um só lugar. A programação começa a partir das 16h, permitindo que o público aproveite o pôr do sol, um dos principais atrativos do local.

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Choro na Praça

No sábado, 3 de outubro, a F.URB apresenta o Choro na Praça com o Regional Arniqueiras. A atração será uma roda de choro aberta, com uma mesa de músicos tocando e um espaço para que outros instrumentistas participem.

Saiba Mais

Músicos que tocam choro podem levar seus instrumentos e se juntar à roda. A iniciativa busca criar um encontro espontâneo para manter viva a tradição do gênero musical e transformar a praça em um ponto de encontro.

Gastronomia do Brasil ao mundo

A gastronomia é um dos destaques da feira. O público encontrará opções de comidas brasileiras e internacionais, além de uma seleção especial de pratos asiáticos. A Ala Asiática do Ásia Vibes levará sabores e referências da cultura gastronômica do continente para o evento.

Diversão para as crianças

A F.URB também pensou nas famílias com crianças. O evento contará com brinquedos infláveis para garantir a diversão dos pequenos. Além disso, a feira é pet friendly, permitindo que os animais de estimação acompanhem seus donos no passeio.

Participe

  • Local: Praça do Cruzeiro | Eixo Monumental, Brasília/DF

  • Data: 3 e 4 de outubro

  • Horário: a partir das 16h

  • Entrada: gratuita

  • Atrações: Choro na Praça com Regional Arniqueiras (3/10), roda de choro aberta, gastronomia variada e brinquedos infláveis

  • Pet friendly: sim

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 28/09/2026 16:29 / atualizado em 28/09/2026 16:29
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