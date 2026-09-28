Gov.br com instabilidade? Veja como acessar serviços essenciais por outros canais

A plataforma Gov.br, que unifica o acesso a diversos serviços públicos federais, apresentou forte instabilidade e chegou a ficar fora do ar para muitos usuários. A falha compromete tanto o acesso pelo site quanto pelo aplicativo, dificultando a vida de quem precisa autenticar documentos, realizar consultas ou emitir certidões.

Enquanto o acesso não é totalmente normalizado, existem caminhos alternativos para garantir a execução de serviços essenciais. A estratégia é acessar diretamente os portais ou aplicativos específicos de cada órgão, que muitas vezes operam de forma independente da plataforma central.

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O portal Gov.br funciona como uma chave mestra para o cidadão, permitindo a autenticação em sistemas da Receita Federal, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e de vários outros órgãos. Quando ele falha, a impressão é de que tudo para, mas nem sempre é o caso.

O que fazer enquanto o Gov.br está instável?

Para serviços urgentes que não podem esperar, a melhor saída é buscar diretamente os canais oficiais. Muitos deles possuem sistemas próprios de login ou oferecem funcionalidades que não dependem da autenticação centralizada. Confira as principais alternativas:

Carteira de Trabalho Digital: O documento e suas informações podem ser consultados diretamente pelo aplicativo próprio “Carteira de Trabalho Digital”, disponível para Android e iOS.

CNH Digital e documento do veículo : O aplicativo “Carteira Digital de Trânsito” (CDT) costuma operar de forma independente para a visualização dos documentos. O acesso é feito com login e senha próprios da CDT.

Certidão de Antecedentes Criminais: Este documento pode ser emitido diretamente no site da Polícia Federal, preenchendo apenas os dados pessoais solicitados, sem necessidade de login.

Serviços do INSS: Além do aplicativo “Meu INSS”, que pode apresentar instabilidade junto com o Gov.br, a central telefônica 135 continua funcionando para consultas e agendamentos.

Consulta de CPF: O site da Receita Federal permite consultar a situação cadastral do CPF em uma área pública que não exige qualquer tipo de login para ser utilizada.

A recomendação geral é sempre verificar o site específico do serviço desejado, pois muitos mantêm canais de atendimento e funcionalidades que independem da plataforma unificada. Em último caso, serviços que oferecem atendimento presencial em agências podem ser uma solução para demandas que não podem ser resolvidas online durante a instabilidade do sistema.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.