Membro de organização criminosa, colombiano é preso por agiotagem no DF

O caso será investigado pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri). - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um colombiano de 20 anos foi preso por agiotagem, lavagem de dinheiro e organização criminosa, na tarde desta segunda-feira (28/9), pelos policiais civis da Divisão de Repressão a Sequestros da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (DRS/Corpatri). A prisão ocorreu no momento em que o suspeito cobrava o pagamento de um homem em uma barbearia, em Ceilândia Norte.

Segundo a investigação, o suspeito pertence a uma organização criminosa formada por outros colombianos e exercia a função de cobrador de empréstimos concedidos a juros extorsivos. As apurações indicam que o grupo oferece empréstimos informais e cobra taxas de juros superiores a 20% ao mês, com pagamento de parcelas diárias, de segunda-feira a sábado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A vítima já vinha sofrendo pressões relacionadas a dívidas com agiotas. Em 25 de setembro, ela e seus familiares foram alvo de agressões praticadas por outro grupo de agiotas, desta vez brasileiros, que chegaram a apedrejar a residência da família. Na ocasião, quatro integrantes desse grupo foram presos em flagrante pela Polícia Militar.

O colombiano passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros integrantes da organização criminosa, esclarecer a extensão de sua atuação e rastrear os valores movimentados pelo grupo.