Grass promete construir creches e zerar a fila no DF

Grass promete entregar pelo menos 100 creches até o final do mandato - (crédito: Foto: Junior Rosa)

Durante agenda em frente ao Centro Educacional 04 de Taguatinga e no Senac, também de Taguatinga, o candidato ao GDF pelo PT, Leandro Grass, destacou suas propostas para a educação do DF, incluindo mais creches, convênios e integração de todos os anos do ensino.

O candidato comentou que uma de suas principais propostas é “zerar verdadeiramente a fila da creche”. Segundo o candidato, convênios em vigor com as instituições serão melhorados. “Com essa medida, as creches serão melhores e com mais qualidade pública”, disse.

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Outra proposta apresentada pelo candidato é construir mais creches, sobretudo em áreas deficientes dessa política pública. “Nossa meta é construir pelo menos 100 creches até o final dos quatro anos de governo, principalmente nas regiões onde não tem creche pública, porque hoje muitas famílias têm que se deslocar bastante para levar o filho para a creche, e isso não está certo”, pontuou.

O petista destacou que é necessário “cuidar da educação do início ao fim”. “(A integração) tem que começar com a construção de creches públicas, garantindo a educação nos níveis iniciais, depois no fundamental, com escola em tempo integral”, disse. Grass ainda comentou sobre ensino médio, ensino rural e profissionalizante: “É crucial que o aluno saía da escola com uma profissão, para poder imediatamente ingressar no mercado de trabalho”.