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Investigação

Homem é preso suspeito de matar enteado de 3 anos em Planaltina de Goiás

A criança foi levada a uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) pelo padrasto, mas chegou ao local sem vida. O estado da vítima gerou desconfiança dos profissionais, que acionaram a polícia

A polícia ainformou que a análise das versões apresentadas e dos elementos inicialmente apurados corroboraram o indiciamento por homicídio do suspeito - (crédito: Agência Brasília)
A polícia ainformou que a análise das versões apresentadas e dos elementos inicialmente apurados corroboraram o indiciamento por homicídio do suspeito - (crédito: Agência Brasília)

Um homem de 26 anos, identificado como Guilherme Allephy do Nascimento Almeida, é suspeito de matar o enteado de 3 anos, em Planaltina de Goiás, no Entorno do DF. A criança foi levada a uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) pelo padrasto, mas chegou ao local sem vida. O estado da vítima gerou desconfiança dos profissionais, que acionaram a polícia.

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A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) esclareceu que o homem foi preso nesta segunda-feira (28/9) e encaminhado à Central de Flagrantes da cidade. A corporação acrescentou que a análise das versões apresentadas e dos elementos inicialmente apurados corroboraram o indiciamento por homicídio do suspeito.

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Os policiais fazem diligências e aguardam a conclusão dos exames periciais requisitados para o esclarecimento das circunstâncias do fato. A reportagem tenta contato com a defesa de Guilherme.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 29/09/2026 20:51
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