Homem é preso suspeito de matar enteado de 3 anos em Planaltina de Goiás

A polícia ainformou que a análise das versões apresentadas e dos elementos inicialmente apurados corroboraram o indiciamento por homicídio do suspeito - (crédito: Agência Brasília)

Um homem de 26 anos, identificado como Guilherme Allephy do Nascimento Almeida, é suspeito de matar o enteado de 3 anos, em Planaltina de Goiás, no Entorno do DF. A criança foi levada a uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) pelo padrasto, mas chegou ao local sem vida. O estado da vítima gerou desconfiança dos profissionais, que acionaram a polícia.

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) esclareceu que o homem foi preso nesta segunda-feira (28/9) e encaminhado à Central de Flagrantes da cidade. A corporação acrescentou que a análise das versões apresentadas e dos elementos inicialmente apurados corroboraram o indiciamento por homicídio do suspeito.

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Os policiais fazem diligências e aguardam a conclusão dos exames periciais requisitados para o esclarecimento das circunstâncias do fato. A reportagem tenta contato com a defesa de Guilherme.