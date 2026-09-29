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Investigação

Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado perto de creche do Gama

Policiais militares foram acionados via 190. No local, encontraram o cadáver em aparente fase de esqueletização

Corpo foi encontrado em área de mata - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Corpo foi encontrado em área de mata - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado em uma área de mata próximo a uma creche, na Vila Roriz, no Gama, na noite desta terça-feira (29/9). 

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Policiais militares foram acionados via 190. No local, encontraram o cadáver em aparente fase de esqueletização. Devido ao estado, não foi possível identificar o sexo, informou a corporação. 

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A área foi isolada para a perícia da Polícia Civil. O caso é investigado pela 20ª Delegacia de Polícia (Gama).

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 29/09/2026 20:07
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