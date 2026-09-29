Homem se masturba em ônibus e motorista desvia rota para entregar suspeito à polícia

Um caso de importunação sexual foi registrado dentro de um ônibus que saía do Distrito Federal com destino a Águas Lindas (GO). Nesta terça-feira (29/9), um homem de 60 anos foi preso por policiais penais após se masturbar perto de uma passageira, de 21 anos.

O motorista do ônibus, ao perceber a situação, desviou a rota e estacionou o coletivo em frente à sede da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), na antiga Rodoferroviária. No local, o condutor pediu ajuda dos policiais penais.

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Os passageiros relataram que o homem estaria se masturbado próximo à mulher durante a viagem. O motorista disse, ainda, que os ocupantes ameaçaram agredir o suspeito.

Os policiais deram voz de prisão e conduziram o homem à 5ª Delegacia de Polícia (área central), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.