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Crime sexual

Homem se masturba em ônibus e motorista desvia rota para entregar suspeito à polícia

O ônibus seguia de Brasília para Águas Lindas. No trajeto, o motorista, ao perceber a situação, dirigiu até a Secretaria de Administração Penitenciária

Homem foi preso em flagrante pela Polícia Penal - (crédito: Seape/Divulgação)
Homem foi preso em flagrante pela Polícia Penal - (crédito: Seape/Divulgação)

Um caso de importunação sexual foi registrado dentro de um ônibus que saía do Distrito Federal com destino a Águas Lindas (GO). Nesta terça-feira (29/9), um homem de 60 anos foi preso por policiais penais após se masturbar perto de uma passageira, de 21 anos. 

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O motorista do ônibus, ao perceber a situação, desviou a rota e estacionou o coletivo em frente à sede da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), na antiga Rodoferroviária. No local, o condutor pediu ajuda dos policiais penais. 

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Os passageiros relataram que o homem estaria se masturbado próximo à mulher durante a viagem. O motorista disse, ainda, que os ocupantes ameaçaram agredir o suspeito. 

Os policiais deram voz de prisão e conduziram o homem à 5ª Delegacia de Polícia (área central), onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 29/09/2026 20:28
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