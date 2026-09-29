Museu Nacional recebe evento de moda autoral e de sustentabilidade

O projeto cultural reúne moda autoral, sustentabilidade, inclusão e inovação estética em uma grande ocupação dedicada à potência criativa do Distrito Federal - (crédito: Divulgação/ Moda Manifesta)

O Museu Nacional da República será palco do Moda Manifesta em 17 de outubro. O projeto cultural reúne moda autoral, sustentabilidade, inclusão e inovação estética em uma grande ocupação dedicada à potência criativa do Distrito Federal.

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O evento terá duração de oito horas e ocorrerá das 15h às 23h. Ao longo do festival, o público poderá assistir a desfiles, feira de criadores, oficinas, conversas, música e experiências para todas as idades.

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O Moda Manifesta também conta com recursos de acessibilidade, com Libras e audiodescrição, ampliando a experiência da moda para diferentes públicos. O projeto terá arrecadação de roupas em bom estado e alimentos não perecíveis destinados a famílias dos povos Guajajara e Tukano do Noroeste do Distrito Federal.

A entrada é gratuita, mas é necessário realizar a inscrição prévia através do site modamanifesta.com.br. Os ingressos são limitados.

Serviço:

MODA MANIFESTA: O FUTURO É ANCESTRAL

17 de outubro | 15h às 23h

Museu Nacional da República | Brasília, DF

Entrada gratuita mediante inscrição prévia no site modamanifesta.com.br e capacidade do espaço