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Distrito Federal registra 12% de umidade relativa do ar nesta terça-feira

Na última segunda (28), a Capital Federal tinha batido o recorde de menor umidade de 2026, com 11%

O Distrito Federal registrou, nesta terça-feira (29/9), umidade relativa do ar de apenas 12% - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)
O Distrito Federal registrou, nesta terça-feira (29/9), umidade relativa do ar de apenas 12% - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal registrou, nesta terça-feira (29/9), umidade relativa do ar de apenas 12%, valor mais baixo do dia. Na última segunda (28/9), a capital bateu o recorde de menor umidade de 2026, com 11%.

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Segundo as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os valores foram registrados na região de Planaltina. Em outras áreas do DF, os índices permaneceram extremamente baixos, variando entre 12% e 14%.

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Antes de o recorde ser batido, a menor umidade registrada no Distrito Federal em 2026 havia sido de 12%, em de agosto, na estação meteorológica do Gama. 

O Inmet também publicou aviso de grande perigo, quando a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 12%, com grande risco de incêndios florestais e à impactos à saúde.

O instituto orienta que a população beba bastante líquido, evite atividades físicas em tempo seco, utilize hidratante para pele e umidifique o ambiente.

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 29/09/2026 17:42
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