Alerta vermelho: DF pode registrar umidade do ar abaixo de 12%

Bom dia, Brasília! DF está sob aviso de baixa umidade - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Umidade do ar pode chegar abaixo de 12% no Distrito Federal nesta quarta-feira (30/9), o que representa riscos à saúde dos moradores da capital. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu o alerta vermelho pela manhã, indicando que as condições de seca estão intensificadas no Centro-Oeste. A tendência é que as temperaturas sigam elevadas, com a previsão da máxima chegando a 35ºC em Brasília.

Na última terça-feira (29/9), o DF registrou umidade do ar em torno de 12%, menor número do ano. Com os números, os riscos de incêndio também aumentam na capital, sendo importante evitar atear fogo na tentiva de limpar lotes, ou mesmo o descarte inadequado de bitucas acesas de cigarro em vegetações.

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Evitar exposição ao sol é uma das orientações que devem ser seguidas. Segundo a meteorologista do instituto, Claudia Valeria Silva, é preciso ter cuidado com os picos de radiação durante o dia. "A tendência é que amanhã haja uma melhoria, com a umidade do ar registrando entre 15% e 20%", relata.

Confira abaixo as orientações do Instituto durante períodos de seca:

Aumentar o consumo de líquidos ao longo do dia;

Evitar fazer exercícios físicos nas horas mais quentes;

Umidificar os ambientes com umidificador ou mesmo com um balde de água por perto;

Evitar descartar bitucas de cigarro acesas;

Priorizar roupas leves ao longo do dia.